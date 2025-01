ABCDE: zo controleer je zelf of het huidvlekje kanker kan zijn

Huidvlekjes, moedervlekken, we hebben ze allemaal. En de meeste zijn onschuldig. Hoe weet je of jouw vlekje kwaad kan? Wanneer moet je naar de dokter?

Dat kan je goed ontdekken met de ABCDE-methode.

Wat je nodig hebt, is enkel een vergrootglas of als het vlekje op je rug zit een ander.

Kijk dat goed of het vlekje aan minstens één van de volgende omschrijvingen voldoet:

Asymmetry: de ene helft van de moedervlek is anders dan de andere helft. Een moedervlek is symmetrisch wanneer er een denkbeeldige streep door te trekken is. Melanomen zijn meestal asymmetrisch.

Border: met Border wordt de rand/begrenzing van een moedervlek bedoeld, dus de rand naar de normale huid. Bij een melanoom zijn de randen vaak grillig en onregelmatig.

Color: als de kleur van een moedervlek verandert of hij heeft meer dan twee verschillende kleuren (zwart, blauw, grijs, bruin, rood of wit) is het verstandig een arts te bezoeken.

Diameter: de moedervlek is groter dan 6 mm. Onrustige of kwaadaardige moedervlekken, ofwel melanomen, hebben vaak een doorsnede groter dan 6 mm.

Evolution: de moedervlek is veranderd. Bij veranderingen is het altijd verstandig een arts te bezoeken.

En overigens: als je huidplekje aan geen van deze voorwaarden voldoet, maar je maakt je toch zorgen is een bezoek aan de huisarts altijd verstandig. Al is het maar voor je gemoedsrust