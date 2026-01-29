ECONOMIE
Meta flink hoger op Wall Street, Microsoft onderuit na cijfers

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 15:38

NEW YORK (ANP) - Meta Platforms was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalresultaten. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram verwacht ook dit kwartaal meer omzet dan gedacht. Het bedrijf investeert dit jaar bovendien extra in datacenters en AI. Hiermee verhoogt Meta de druk in de AI-strijd tussen grote techbedrijven. De koers ging 9,5 procent omhoog.
Microsoft, een andere grote speler op AI-gebied, zakte daarentegen 10 procent. Het concern zag de omzetgroei uit clouddiensten afgelopen kwartaal vertragen. Ook vielen de vooruitzichten voor het huidige kwartaal tegen. Microsoft gaat ook meer investeren in AI. Beleggers zijn echter bezorgd dat de forse investeringen van Microsoft in ChatGPT-maker OpenAI niet snel genoeg worden terugverdiend.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 49.066 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6985 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 23.774 punten.
