Iraanse Revolutionaire Garde komt op EU-terroristenlijst

BRUSSEL (ANP) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) komt op de Europese terroristenlijst, zo hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken donderdag besloten. Het heeft lang geduurd voordat de EU hiertoe is gekomen, maar nadat een aantal grote landen waaronder Frankrijk overstag ging, stemden donderdag ook kleinere landen ermee in. Voor een dergelijk besluit is unanimiteit vereist.

Het bloedbad dat de Iraanse Revolutionaire Garde heeft aangericht onder demonstrerende Iraanse burgers is de belangrijkste reden waarom het besluit nu kon worden genomen. Daarbij vielen duizenden doden. Een officieel dodental is er nog niet.

"Ik denk dat die enorme omvang, die enorme bruutheid, die wreedheid, ervoor heeft gezorgd dat mensen zeggen: nu is het klaar", zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) voor het begin van de vergadering.