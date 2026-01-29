ECONOMIE
Trump: Federal Reserve moet rente 'substantieel' verlagen

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 15:30
anp290126185 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse centrale bank moet de rente "substantieel" verlagen. Dat schreef president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. De Federal Reserve hield woensdag de rente onveranderd na drie eerdere verlagingen op rij. Trump roept al langer om een flinke renteverlaging om zo de economie van de Verenigde Staten te stimuleren, met daarbij ook felle kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell.
"Jerome 'Te Laat' Powell heeft weer geweigerd om de rente te verlagen, terwijl hij absoluut geen reden heeft om die zo hoog te houden", aldus Trump. De rente in de VS staat nu op een niveau tussen 3,50 en 3,75 procent. Trump noemde Powell een "dwaas" en stelde dat "de Fed de rente substantieel moet verlagen, NU!".
De Fed stemde met tien stemmen voor een onveranderde rente en twee stemmen voor een verlaging. Die stemmen kwamen van de gouverneurs Christopher Waller en Stephen Miran. Waller wordt gezien als mogelijke kandidaat van Trump om Powell op te volgen. Miran was eerder economisch adviseur van Trump.
