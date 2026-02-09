Meta krijgt EU-waarschuwing om blokkeren concurrentie op WhatsApp

BRUSSEL (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer WhatsApp, heeft een waarschuwing van de Europese Commissie gekregen. Dit deed Brussel vanwege nieuw beleid dat het gebruik van concurrerende AI-hulpmiddelen op het berichtenplatform zou blokkeren.

Eurocommissaris Teresa Ribera (Mededinging) zei maandag dat de EU "overweegt om snel voorlopige maatregelen tegen Meta te nemen, om de toegang voor concurrenten tot WhatsApp te behouden" en te voorkomen dat het beleid de concurrentie in de EU "onherstelbaar schaadt". Een wijziging in de voorwaarden van Meta zou er "feitelijk" voor hebben gezorgd dat externe AI-hulpmiddelen sinds januari geen gebruikers meer kunnen bereiken.

De Europese Commissie opende in december een onderzoek naar Meta's beleid rondom AI-functies in WhatsApp. Brussel beoordeelt of het Amerikaanse techbedrijf mogelijk in strijd handelt met Europese mededingingsregels door het concurrerende bedrijven moeilijker te maken klanten via WhatsApp te bereiken.