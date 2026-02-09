VS-minister verwacht verkiezingen Venezuela binnen 2 jaar

CARACAS (ANP) - De Amerikaanse minister van Energie Chris Wright verwacht dat er binnen 18 tot 24 maanden verkiezingen gehouden zullen worden in Venezuela, zegt hij tegen nieuwssite Politico. Hij benadrukte daarbij dat er geen verandering is in "het plan" een democratie te bewerkstelligen in het land. Dat gebeurt volgens hem alleen niet van de ene op de andere dag. "Maar hoe sneller we dat voor elkaar krijgen, hoe beter."

Wright heeft plannen om snel Venezuela te bezoeken om "de dialoog te starten" met de regering-Rodríguez en de leiding van de olie- en gasindustrie. Hoog op de agenda staat volgens hem het verbeteren van het management van het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA).

In het interview stelt Wright dat het oppakken van president Nicolás Maduro "geen poging was om de olieproductie te verhogen". "Dit was een geopolitiek probleem van een land dat een bedreiging vormde voor al zijn buurlanden."