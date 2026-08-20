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Wall Street omlaag door aanhoudende onrust op obligatiemarkt

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 22:18
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar de rentes op staatsobligaties weer opliepen. Een nieuwe toezegging van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent om de rente omlaag te krijgen, leek weinig effect te hebben.
Eerder deze week stegen de rentes op langlopende staatsleningen van de VS al tot het hoogste niveau in bijna twintig jaar. Dat kwam door zorgen bij beleggers over met name de enorme Amerikaanse staatsschuld.
Woensdag kwam Bessent echter met plannen om meer staatsleningen terug te kopen. Dat had beleggers enigszins gerust moeten stellen, maar de rentes gingen donderdag opnieuw omhoog. Bessent benadrukte donderdag dat de uitgebreide terugkoopprogramma's straks "wel eens meer dan de geplande 4 miljard dollar" kunnen bedragen.
De Dow-Jonesindex verloor 1,3 procent tot 52.759,21 punten. De brede S&P 500 ging 0,9 procent omlaag naar 7641,16 punten en techbeurs Nasdaq speelde 1 procent kwijt op 26.067,17 punten.
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