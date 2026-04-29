Meta verwacht nog meer te investeren in AI-race

MENLO PARK (ANP) - Socialmediaconcern Meta verwacht dit jaar nog meer geld kwijt te zijn aan de bouw van datacenters voor AI dan eerder geraamd. Het bedrijf achter Facebook en Instagram doet volop mee in de wedloop om de meest geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. De halfgeleiders die al het rekenwerk moeten doen, zijn echter in prijs gestegen.

Meta rekent erop dat zijn kapitaaluitgaven dit jaar uitkomen op een totaal tussen de 125 miljard en 145 miljard dollar. Eerder verwachtte het bedrijf tussen de 115 miljard en 135 miljard dollar te investeren. Dit komt door de hogere prijzen voor componenten, zoals halfgeleiders voor servers, en extra kosten voor datacenters om Meta's capaciteit uit te breiden.

Meta's topman en oprichter Mark Zuckerberg mikt erop om kunstmatige "superintelligentie" te ontwikkelen, oftewel systemen die slimmer zijn dan mensen. Om daarvoor geld vrij te spelen, kondigde Meta onlangs een massaontslag aan waarbij 10 procent van de medewerkers hun baan verliest. De totale verwachte kosten voor Meta in 2026 zijn dan ook niet gestegen.