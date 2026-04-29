Schepen van Gaza-Flotilla benaderd door 'Israëlische speedboten'

ATHENE (ANP) - Meerdere schepen van de Global Sumud Flotilla zijn benaderd door "militaire speedboten die zich identificeerden als 'Israël'", laat de organisatie aan onder meer het ANP weten. De boten zouden lasers en semi-automatische wapens op de activisten hebben gericht en hen hebben bevolen naar de voorkant van de boten te gaan en op hun handen en knieën te zitten.

Volgens de tracker van activisten varen de boten ter hoogte van Griekenland. De communicatie met de boten wordt verstoord.

Tientallen boten van de Flotilla vertrokken op 12 april vanuit Barcelona richting Gaza. Zondag sloten zich daar meer activisten vanuit Sicilië bij aan. De organisatie noemde het eerder de grootste hulpvloot die ooit geprobeerd heeft de Gazastrook te bereiken.

In 2025 voer de Global Sumud Flotilla al over de Middellandse Zee richting Gaza. De boten werden begin oktober onderschept door Israël voor de kust van Egypte en de Gazastrook.