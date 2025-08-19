ECONOMIE
Minister bevestigt interesse regering VS in belang Intel

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 19:39
anp190825170 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering bevestigt interesse te hebben in een aandelenbelang in chipfabrikant Intel. Zo'n belang zou Washington geen stemrechten of een zetel in het bestuur opleveren, zei minister van Handel Howard Lutnick in een interview met zakenzender CNBC. Eerder kwamen al mediaberichten naar buiten dat de regering een belang wil in Intel.
Lutnick zei tegen CNBC dat de regering-Trump iets wil terugzien voor alle financiële steun voor chipbedrijven. Onder president Joe Biden werd een programma opgezet met miljardensubsidies en belastingvoordelen voor chipbedrijven, bedoeld om de productie en ontwikkeling van halfgeleiders in de VS te stimuleren.
"Waarom geven we een bedrijf dat 100 miljard dollar waard is zulke bedragen? Wat heeft de Amerikaanse belastingbetaler daaraan? Het antwoord van Donald Trump is dat we een aandelenbelang moeten krijgen voor ons geld", zei Lutnick. "We geven het al onder Biden toegezegde geld uit en krijgen aandelen terug."
