Inwoners Moerdijk starten fonds en geldactie om onzekere toekomst

MOERDIJK (ANP) - Het Bewonerscollectief Moerdijk is een juridisch beschermingsfonds begonnen om zich collectief te kunnen verdedigen, nu hun dorp mogelijk plaats moet maken voor uitbreiding van haven en industrie. Het collectief, een eind vorig jaar opgerichte stichting om de bewoners te vertegenwoordigen, wil geld inzamelen. Daarvan kunnen de kosten worden betaald van juristen, onafhankelijke contra-expertises en planschade- en onteigeningsdeskundigen.

"Samen ben je sterk, want in je eentje begin je niets tegen de overheid", zegt secretaris Marianne Quik van het collectief. De inwoners van het Noord-Brabantse dorp leven volgens haar in aanhoudende onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. De gemeente stemde eerder in met de verdwijning van Moerdijk. Rijk en provincie willen medio dit jaar definitief beslissen.

De gevolgen zijn al merkbaar, stelt het collectief: huizen worden onverkoopbaar, investeringen liggen stil en gezinnen weten niet waar ze aan toe zijn.

Moerdijk telt ongeveer 1130 inwoners (bijna 530 huishoudens). Het fonds is geen protest, maar wel "een professionele tegenkracht". Het biedt bewoners de kans als gelijkwaardige partij aan tafel te zitten, en zorgt voor eerlijke, zorgvuldige en transparante besluitvorming, stelt Quik. Ze zegt dat overeenstemming is bereikt met het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops om de bewoners bij te staan.