Ook andere verdachten in zaak soevereinen ontkennen

LEEUWARDEN (ANP) - Twee mannen die woensdag in Leeuwarden voor de rechter stonden, ontkennen dat zij lid zijn van een groep soevereinen die terroristische aanslagen wilde plegen. Eerder op de middag stonden al drie anderen terecht in deze zaak.

"Hij is niet betrokken geweest bij de voorbereiding van enig misdrijf met terroristisch oogmerk", zei de advocaat van de Fries Harm S. (39). "Hij ontkent met klem deel uit te maken van wat voor groep dan ook." Volgens zijn advocaat baseert justitie de betrokkenheid van S. enkel op een afgeluisterd gesprek en wist hij niet wat een soeverein was. "Dat heb ik hem moeten uitleggen."

Bij S. in huis werd een wapen gevonden. Hij zou dit hebben gekocht om "persoonlijke omstandigheden", wat die zijn is verder niet uitgelegd. Ook bij verdachte Jan B. (74) uit het Brabantse Hulten zijn wapens gevonden. B. staat volgens zijn advocaat bekend als wapenhandelaar. "Hij is geen soeverein, geen terrorist en absoluut geen deelnemer aan welke groep dan ook."

Gedachtegoed

Volgens zijn advocaat is B. een "voorbeeld van de eeuwige einzelgänger". Hij zou niet geweten hebben van het gedachtegoed van zijn medeverdachte toen hij het wapen in februari aan hem leverde. "Hij is een handelaar, niet met een terroristisch oogmerk, maar met een winstoogmerk."

In juni werden acht verdachten opgepakt in het onderzoek naar soevereinen, vijf van hen zitten nog vast en verschenen woensdag voor de rechtbank. Hun advocaten hebben voor hun (voorlopige) vrijlating gepleit. Daar beslist de rechtbank later in de avond over.

Drie andere verdachten zijn vrij en komen op een later moment voor de rechter.