Libanees leger meldt Israëlische beschietingen bij proefgebied

ZAWTAR EL GHARBIYEH (ANP/AFP) - Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in de buurt van Zawtar el Gharbiyeh. Dat dorp in het zuiden van Libanon is aangemerkt als proefgebied waaruit Israël zich moest terugtrekken. Dat zou dinsdag zijn gebeurd, waarna het Libanese leger de controle overnam.

Het Libanese leger zegt dat de aanval de uitvoering van de proef belemmert. Of Israël zich al heeft teruggetrokken uit twee andere proefgebieden, is niet duidelijk.

Eerder spraken Libanon en Israël af dat het Israëlische leger zich uit meerdere plaatsen in het zuiden van Libanon terug zou trekken als "proef". Daaruit moet blijken of het Libanese leger in staat is om een eerder gesloten staakt-het-vuren met Israël te handhaven.

De vrees is dat het Libanese leger niet de middelen heeft om het zuiden van Libanon te verdedigen. Daarnaast heeft ook Hezbollah een militaire aanwezigheid in het zuiden van Libanon, maar die groepering wil geen directe onderhandelingen met Israël.