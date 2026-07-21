ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Libanees leger meldt Israëlische beschietingen bij proefgebied

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:04
anp210726122 1
ZAWTAR EL GHARBIYEH (ANP/AFP) - Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in de buurt van Zawtar el Gharbiyeh. Dat dorp in het zuiden van Libanon is aangemerkt als proefgebied waaruit Israël zich moest terugtrekken. Dat zou dinsdag zijn gebeurd, waarna het Libanese leger de controle overnam.
Het Libanese leger zegt dat de aanval de uitvoering van de proef belemmert. Of Israël zich al heeft teruggetrokken uit twee andere proefgebieden, is niet duidelijk.
Eerder spraken Libanon en Israël af dat het Israëlische leger zich uit meerdere plaatsen in het zuiden van Libanon terug zou trekken als "proef". Daaruit moet blijken of het Libanese leger in staat is om een eerder gesloten staakt-het-vuren met Israël te handhaven.
De vrees is dat het Libanese leger niet de middelen heeft om het zuiden van Libanon te verdedigen. Daarnaast heeft ook Hezbollah een militaire aanwezigheid in het zuiden van Libanon, maar die groepering wil geen directe onderhandelingen met Israël.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2699493089

Hieraan herken je dat je prostaatkanker hebt.

163516942_m

Hoogsensitiviteit bestaat waarschijnlijk niet, blijkt uit nieuw onderzoek

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

Loading