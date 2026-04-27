Brits parlement stemt over onderzoek naar misleiding door Starmer

LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse parlement stemt dinsdag over een mogelijk onderzoek naar premier Keir Starmer, meldt de parlementsvoorzitter. Uit dat onderzoek zou moeten blijken of Starmer het Lagerhuis bewust of onbewust heeft misleid bij het aanstellen van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten.

Eerder deze maand bleek dat Mandelson niet door een screening van de Britse veiligheidsdienst kwam voordat hij werd aangesteld. Het is niet duidelijk of dat te maken had met de banden van Mandelson met de beruchte zedendelinquent Jeffrey Epstein, wat ook de reden was voor zijn latere ontslag in september. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou het negatieve advies hebben genegeerd. Starmer zei daar eerder niet van op de hoogte te zijn geweest.

Eerder werd Starmer ook al onder druk gezet om af te treden vanwege zijn besluit om Mandelson aan te stellen. Topambtenaar Olly Robbins, die Starmer had moeten informeren over Mandelson, werd ontslagen vanwege de kwestie.