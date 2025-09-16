ECONOMIE
Microsoft gaat tientallen miljarden investeren in VK

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 22:11
anp160925256 1
LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Microsoft gaat de komende vier jaar 30 miljard dollar (meer dan 25 miljard euro) investeren in het Verenigd Koninkrijk, onder meer in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat is de grootste financiële toezegging die het Amerikaanse softwareconcern ooit in het VK heeft gedaan.
Ongeveer 15 miljard dollar is bestemd voor investeringen in cloud- en AI-infrastructuur. Nog eens 15 miljard moet gaan naar de ondersteuning van lopende AI-activiteiten in het land. Ook wil Microsoft 's lands grootste supercomputer gaan bouwen.
De toezeggingen komen vlak voordat de Amerikaanse president Donald Trump begint aan een staatsbezoek aan het VK. Eerder werd al duidelijk dat grote Amerikaanse bedrijven flinke investeringen in het land zouden toezeggen bij het bezoek van Trump. Zo zouden ook OpenAI en chipproducent Nvidia volgens mediaberichten naar verwachting hun steun gaan uitspreken voor investeringen in Britse datacenters voor AI.
