Wall Street sluit licht lager in afwachting van rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag iets lager gesloten. Beleggers kijken met name uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De verwachting is dat de Amerikaanse koepel van centrale banken woensdag de leenkosten in de grootste economie ter wereld voor het eerst dit jaar gaat verlagen.

De Fed is tot nu toe terughoudend met het verlagen van de leenkosten uit vrees dat de importheffingen van president Donald Trump de inflatie zouden aanwakkeren. De impact van de handelstarieven op de consumentenprijzen is echter tot dusver beperkt gebleven, terwijl de Amerikaanse arbeidsmarkt is verzwakt. Dat geeft de centrale bank de ruimte om de rente te verlagen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 45.757,90 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent naar 6606,76 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 22.333,96 punten. Maandag bereikten de graadmeters nog nieuwe recordstanden.

Rentevergadering Federal Reserve

De rentevergadering van de Fed, die dinsdag is begonnen, vindt plaats onder ongekende politieke druk op de centrale bank. President Donald Trump eist al langer lagere rentetarieven van de Fed, die in principe onafhankelijk zou moeten beslissen over het monetaire beleid. Ook probeert Trump met benoemingen zijn invloed op de centrale bank te vergroten.

Oracle eindigde 1,5 procent hoger. Het software- en cloudbedrijf maakt volgens Amerikaanse media deel uit van een consortium dat mogelijk een deel van het Chinese socialmediaplatform TikTok overneemt.

Banenverlies Ford

Ford zakte 0,6 procent. De Amerikaanse autofabrikant schrapt begin volgend jaar ongeveer duizend banen in zijn fabriek in het Duitse Keulen. Als reden wordt de geringe vraag naar elektrische auto's genoemd.