Microsoft komt met draagbare variant van spelcomputer Xbox

REDMOND (ANP/AFP) - Microsoft heeft zondag tijdens een online-evenement een eerste draagbare Xbox-console gepresenteerd. De zogenoemde ROG Xbox Ally moet later dit jaar verschijnen. Daarmee kunnen gamers Xbox-spellen ook spelen terwijl ze bijvoorbeeld in de trein zitten en niet voor hun televisie.

De nieuwe console verschijnt in twee varianten: Xbox Ally en Xbox Ally X. Ze zijn gemaakt in samenwerking met het Taiwanese ASUS. Volgens gamewebsites gaat het in feite om aangepaste versies van de ROG Ally van ASUS.

De onthulling komt slechts enkele dagen na het verschijnen van Nintendo's Switch 2. Die is eveneens als draagbare console te gebruiken. Diens voorganger, de Switch, was de voorbije jaren erg populair.

Wanneer de nieuwe Xbox-handheld precies uitkomt, is nog niet bekend. Microsoft beloofde in de komende maanden meer details over de prijs en releasedatum naar buiten te brengen.