Microsoft schrapt voor de tweede keer dit jaar duizenden banen

Microsoft gaat ongeveer 9000 werknemers ontslaan. Dit is de tweede grote ontslagronde dit jaar bij het Amerikaanse softwareconcern. Het bedrijf probeert zo de kosten in het gareel te houden nu het steeds meer geld uitgeeft aan kunstmatige intelligentie (AI). In mei werden 6000 arbeidsplaatsen geschrapt.

Persbureau Bloomberg meldde eerder al dat Microsoft van plan was deze maand duizenden banen te schrappen. Bronnen lieten weten dat vooral verkopers worden getroffen en ook afdelingen zoals het team achter spelcomputer Xbox.

Ook zou bij de in Stockholm gevestigde King-divisie, maker van de app Candy Crush, zo'n 10 procent van de banen verdwijnen. Dat komt neer op ongeveer tweehonderd arbeidsplaatsen. Bij andere Europese kantoren, zoals ZeniMax, zouden ook al medewerkers zijn geïnformeerd over ontslagen.

Activision Blizzard

Die King-divisie kreeg Microsoft in handen door de overname van gamesbedrijf Activision Blizzard voor 69 miljard dollar, een deal die in oktober 2023 werd afgerond. Sindsdien wordt door de directie van Microsoft druk uitgeoefend op de gamingtak om de winstmarges te verhogen.

Microsoft heeft ook een vestiging in Nederland. Of daar banen verdwijnen is niet direct duidelijk. Het bedrijf heeft gezegd dat de ontslagen gevolgen zullen hebben voor verschillende teams, regio's en dienstjaren. Zo wil Microsoft werkprocessen stroomlijnen en de managementlagen verminderen.

Eerdere ontslagen

Volgens een woordvoerder van Microsoft wordt minder dan 4 procent van het wereldwijde personeelsbestand getroffen. Het bedrijf telde eind juni vorig jaar ongeveer 228.000 werknemers, onder wie 45.000 in verkoop en marketing. Microsoft voert vaker reorganisaties door rond het einde van zijn financiële boekjaar dat altijd loopt tot eind juni.