Milieuclub: grote banken komen hun klimaatbeloftes niet na

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Grote banken komen hun klimaatbeloftes niet na. Ze blijven geld investeren in activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu, stelt duurzaamheidsorganisatie World Resources Institute (WRI).

Het WRI onderzocht 25 van de grootste banken ter wereld en constateert dat hun toezeggingen in de praktijk veel minder ambitieus zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Hun doelstellingen zijn niet afgestemd op de afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. "Met andere woorden, banken zijn niet eens van plan om hun emissies zoveel te verminderen als nodig is", concluderen de WRI-onderzoekers.

Het WRI, dat sinds 2019 duurzaamheidsverklaringen onderzoekt, vergeleek de investeringen van de grote banken in zes belangrijke sectoren - olie en gas, energie, auto's, luchtvaart, cement en staal - met hun klimaatdoelstellingen voor 2030. Tot de banken in het onderzoek behoorden JPMorgan Chase, Mitsubishi UFJ Financial Group, Industrial and Commercial Bank of China en BNP Paribas.