Op het Damrak draait alles vandaag om het Amerikaanse inflatiecijfer (en vermijdt Nederland een recessie?)

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Beleggers hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse Federal Reserve volgende maand kan beginnen met het verlagen van de rente om de economie te stimuleren.

Dinsdag bleek al dat de producentenprijzen in de VS in juli minder hard zijn gestegen dan economen hadden verwacht. De prijzen die fabrikanten vragen voor hun producten zijn van invloed op de inflatie omdat ze uiteindelijk worden doorberekend aan consumenten. Het optimisme over de afkoelende inflatie zorgde voor een positieve stemming op Wall Street. Vooral de techbedrijven profiteerden van het vooruitzicht op lagere leenkosten. De techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor 2,4 procent hoger.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen. Het statistiekbureau CBS maakt later op de ochtend nog bekend hoe de economie zich heeft ontwikkeld in het tweede kwartaal. Economen rekenen op een lichte groei, na een onverwachte krimp in het eerste kwartaal. Nederland lijkt daarmee een recessie, ofwel twee kwartalen van krimp op rij, te ontlopen.

Nikkei

De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent in de plus, na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers reageerden op de aankondiging van de Japanse premier Fumio Kishida om zich niet herkiesbaar te stellen als partijleider van de Liberaal Democratische Partij (LDP) volgende maand. Daarmee komt ook een einde aan zijn termijn als premier. Kishida zag zijn publieke steun afbrokkelen door enkele politieke schandalen en onvrede over inflatie.

Op het Damrak profiteert JDE Peet's mogelijk van een positief analistenrapport. Het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo en Pickwick werd door zakenbank Jefferies op de kooplijst gezet.

UBS

De Zwitserse bank UBS boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan verwacht. UBS, dat volop werkt aan de integratie van de vorig jaar overgenomen concurrent Credit Suisse, zag onder meer veel geld instromen bij zijn activiteiten op het gebied van vermogensbeheer. De Deense bierbrouwer Carlsberg verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar, na sterke prestaties in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,0990 dollar waard, vergeleken met 1,0948 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 78,91 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 81,21 dollar per vat.