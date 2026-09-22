Militair vliegtuig neergestort op Amerikaanse basis in Duitsland

SPANGDAHLEM (ANP/DPA) - Een militair vliegtuig is neergestort op een luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in het westen van Duitsland. Een persoon raakte daarbij gewond, melden de lokale autoriteiten.

De basis wordt gezien als een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger. Er staat een F-16-jachtvliegtuigeskader dat uit twintig vliegtuigen bestaat. Deze ondersteunen operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO.

De luchtmachtbasis ligt in Spangdahlem. Dit ligt zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlak bij de grens met Luxemburg.

In 2019 stortte ook al een militair vliegtuig neer in de buurt van de basis in Spangdahlem. Het ging om een Amerikaans F-16-gevechtsvliegtuig. De piloot kon destijds voor de crash het vliegtuig uitkomen.