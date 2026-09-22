Militair vliegtuig neergestort op Amerikaanse basis in Duitsland

SPANGDAHLEM (ANP/DPA/RTR) - Een F-16-gevechtsvliegtuig is neergestort op een luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in het westen van Duitsland. De piloot kon volgens lokale autoriteiten veilig uit het vliegtuig komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is onbekend of er nog een bemanningslid in het toestel zat.

De luchtmachtbasis ligt in Spangdahlem. Dit ligt zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.

De basis wordt gezien als een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger. Er staat een F-16-jachtvliegtuigeskader dat uit twintig vliegtuigen bestaat. Deze ondersteunen operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO.

In 2019 stortte ook al een militair vliegtuig neer in de buurt van de basis in Spangdahlem. Het ging om een Amerikaanse F-16. De piloot kon destijds voor de crash het vliegtuig uitkomen.