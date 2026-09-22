ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Militair vliegtuig neergestort op Amerikaanse basis in Duitsland

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 16:46
anp220926177 1
Volg ons op Google Nieuws
SPANGDAHLEM (ANP/DPA/RTR) - Een F-16-gevechtsvliegtuig is neergestort op een luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in het westen van Duitsland. De piloot kon volgens lokale autoriteiten veilig uit het vliegtuig komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is onbekend of er nog een bemanningslid in het toestel zat.
De luchtmachtbasis ligt in Spangdahlem. Dit ligt zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.
De basis wordt gezien als een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger. Er staat een F-16-jachtvliegtuigeskader dat uit twintig vliegtuigen bestaat. Deze ondersteunen operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO.
In 2019 stortte ook al een militair vliegtuig neer in de buurt van de basis in Spangdahlem. Het ging om een Amerikaanse F-16. De piloot kon destijds voor de crash het vliegtuig uitkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

180045255_m

Hoe vaak poep jij? Je stoelgang zegt veel over je gezondheid

5635238a-8258-4dd9-acc0-511e8c6d3735

Met deze hbo-richtingen verdien je gemiddeld het meest

111084077_m

Prachtige stranden, fantastisch eten en betaalbare zorg: dit zijn de goedkoopste plekken om te wonen als Nederlander

Loading