Miljardair Wexner zegt eiland Epstein eenmaal te hebben bezocht

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Miljardair Les Wexner heeft tegenover een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gezegd dat hij een keer op het privé-eiland van Jeffrey Epstein is geweest. De in 2019 overleden zedendelinquent was jarenlang de financieel adviseur van Wexner, die rijk werd met winkel- en marketingconglomeraat L Brands.

In zijn getuigenis voor congresleden verklaarde Wexner dat hij naïef was over Epstein en door hem is misleid, meldden Amerikaanse media. Over het bezoek aan Epsteins eiland in de Caraïben zei hij dat het om een eenmalig bezoek ging, samen met zijn vrouw en kinderen.

Epstein overleed in 2019 in een cel in New York, volgens de autoriteiten door zelfmoord. Hij zat vast in afwachting van een proces waarin hij werd beschuldigd van het runnen van een groot netwerk waarin minderjarige meisjes seksueel werden uitgebuit. In 2008 werd hij al veroordeeld voor het ronselen van een minderjarige voor prostitutie. De onderzoekscommissie wil nu nagaan welke rol Epsteins netwerk van invloedrijke kennissen hierin speelde.