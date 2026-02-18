ECONOMIE
X moet onderzoekers gegevens rond Hongaarse verkiezingen geven

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 18:45
anp180226181 1
BERLIJN (ANP/RTR) - Het socialemediaplatform X moet onderzoekers toegang geven tot gegevens rond de verkiezingen in Hongarije op 12 april. Dit heeft het hof van beroep in Berlijn bepaald. De beslissing wordt gezien als een mijlpaal in de uitvoering van de Digital Services Act (DSA) van de EU.
Volgens die wet zijn grote onlineplatforms als X verplicht onderzoekers toegang te geven tot gegevens om desinformatie, haatzaaien en verkiezingsmanipulatie te monitoren. X zou zich hier niet aan hebben gehouden. Het hof heeft geoordeeld dat het socialemediaplatform van miljardair Elon Musk informatie moet delen over bijvoorbeeld het bereik van en reacties op berichten rond de aanstaande Hongaarse parlementsverkiezingen, meldt een van de eisers.
Een lagere rechtbank oordeelde eerder dat de rechtsmacht in Ierland lag, waar X zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het hof in Berlijn bepaalde echter dat Duitse rechtbanken ook kunnen optreden bij een lokaal probleem. Het onderzoek wordt gedaan vanuit Duitsland.
