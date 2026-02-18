Jetten: kwestie-Van Berkel spijtig, maar foutjes worden gemaakt

DEN HAAG (ANP) - Aankomend premier Rob Jetten (D66) vindt het "spijtig" dat Nathalie van Berkel, tot maandag beoogd staatssecretaris Financiën, zich heeft teruggetrokken. Van Berkel vermeldde studies op haar cv die ze niet had gedaan of niet had afgemaakt. Toen bleek dat zij daarover gelogen had, trok zij zich eerst terug als beoogd staatssecretaris en een dag later als Kamerlid.

Jetten had het "graag voorkomen", maar erkent dat dat niet is gelukt. Volgens hem zegt dat niets over zijn leiderschap. "Het laat zien dat er in allerlei procedures ook altijd nog foutjes kunnen worden gemaakt." Hij vindt het voor Van Berkel persoonlijk "een heel groot drama".

De beoogd premier verwacht donderdag een vervanger voor Van Berkel te kunnen aankondigen. Hij zei niet of het om een man of vrouw gaat. Vrijdag komt de nieuwe staatssecretaris in spé langs bij formateur Jetten.