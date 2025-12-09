ECONOMIE
Miljarden extra nodig voor aanleg landelijk waterstofnetwerk

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 18:45
anp091225127 1
DEN HAAG (ANP) - Voor de aanleg van het landelijk waterstofnetwerk, dat vanaf 2030 de grote industriële regio's in Nederland met elkaar moet verbinden, zijn miljarden euro's extra nodig. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de verwachte opstartverliezen meer dan drie keer zo hoog als het beschikbare subsidiebedrag van 750 miljoen euro.
De aanleg van het waterstofnetwerk in Rotterdam begon in oktober 2023, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en in opdracht van de toenmalige klimaatminister Rob Jetten. Het waterstofproject moest bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en zou een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Volgens de plannen moet het netwerk van ongeveer 1200 kilometer in 2030 gereed zijn.
Volgens de Rekenkamer bedragen de geraamde investeringskosten inmiddels 3,8 miljard euro. In 2023 was dit nog 1,5 miljard euro. Het controleorgaan spreekt in een rapport van een "hoog risico" voor de schatkist.
Tegenvallende vraag
De grotere verliezen zijn volgens de instantie onder meer het gevolg van "flink gestegen" kosten en een tegenvallende vraag naar waterstof. Ook het aanbod van duurzame waterstof "blijft sterk achter" bij de verwachtingen.
Door de achterblijvende vraag naar waterstof is het onzeker of het volledige netwerk wel wordt aangelegd, aldus de Rekenkamer. Eén deel van het waterstofnetwerk wordt inmiddels aangelegd. Voor de andere veertien delen "zal de haalbaarheid nader moeten worden bepaald."
De Rekenkamer benadrukt dat de overheid tijdig moet bijsturen om doelmatiger te opereren, "juist omdat het om heel veel publiek geld gaat."
