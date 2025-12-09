ECONOMIE
Vier jaar celstraf voor kickbokser Ben Saddik wegens ontvoering

Sport
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 18:49
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Kickbokser Jamal Ben Saddik is veroordeeld tot vier jaar celstraf voor ontvoering. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij een voortrekkersrol speelde in de ontvoering van een havenarbeider. Drie andere verdachten kregen celstraffen van dertig maanden tot vier jaar.
Ben Saddik is de afgelopen jaren vaker in opspraak geweest. In juni werd hij in hoger beroep veroordeeld tot veertig maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens witwassen. Kickboksorganisatie Glory schorste hem eerder voor een half jaar, omdat hij een trappende beweging maakte naar Rico Verhoeven na afloop van de wedstrijd van Verhoeven tegen Nabil Khachab in 2024. Hij zat eerder een schorsing uit voor dopinggebruik.
De Belg kwam in augustus nog in actie in de ring tegen Levi Rigters. Hij verloor op knock-out. Ben Saddik verloor twee keer van Verhoeven in een gevecht om de wereldtitel.
