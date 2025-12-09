UNICEF: veel meer baby's met ondergewicht geboren in Gaza

GENÈVE (ANP/AFP/DPA) - UNICEF ziet een alarmerende toename van pasgeborenen met ondergewicht in Gaza. In 2022, voordat de oorlog tussen Israël en Hamas begon, werden per maand gemiddeld 250 baby's van minder dan 2,5 kilo geboren. In de eerste helft van dit jaar waren dat er gemiddeld 300 en van juli tot en met september zelfs 460 per maand, ondanks een sterke daling van het totale aantal geboorten.

Het aantal baby's dat sterft op de geboortedag steeg van gemiddeld 27 per dag in 2022 naar 47 in de afgelopen zomermaanden. Pasgeborenen met ondergewicht lopen twintig keer zoveel risico om te overlijden als baby's met een normaal gewicht, zei UNICEF-woordvoerder Tess Ingram op een persconferentie.

Ondervoeding bij zwangere en borstvoedende vrouwen is volgens Ingram een van de hoofdoorzaken. Israël heeft tijdens de oorlog de toegang tot voedsel en voorraden ernstig beperkt. Sinds oktober geldt er een staakt-het-vuren, maar hulporganisaties waarschuwen dat de humanitaire situatie nog steeds nijpend is.