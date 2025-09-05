ECONOMIE
Nieuwe doden bij bombardementen in Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 18:19
anp050925168 1
GAZA-STAD (ANP) - Met het bombarderen van een aantal hoge gebouwen in Gaza-Stad "zijn de poorten van de hel geopend", heeft de Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, verklaard.
Volgens de Gazaanse autoriteiten zijn in de afgelopen 24 uur 69 Palestijnen omgekomen en 422 mensen gewond geraakt. Israël is zijn aanvallen op Gaza-Stad aan het intensiveren en claimt meer dan veertig procent van de stad in handen te hebben. Bij de bombardementen op de gebouwen vielen meerdere doden en gewonden. Een van Israëls doelwitten was de Mushtatatoren van twaalf verdiepingen, die zou zijn gebruikt als "Hamas-infrastructuur". Het management van het gebouw ontkent dat.
Minister Katz kondigde de nieuwe aanvallen aan op X. "Wanneer de poort (naar de hel, red.) is geopend, zal het niet dichtgaan", verklaarde hij. "Onze activiteit zal intensiveren tot de moordenaars en verkrachters van Hamas Israëls voorwaarden accepteren - het vrijlaten van alle gijzelaars en ontwapening, of zij zullen worden vernietigd."
