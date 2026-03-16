Miljoenen voor Britse huishoudens om stijgende kosten stookolie

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk stelt miljoenen beschikbaar voor de meest kwetsbare Britse huishoudens. Met de financiële steun worden de huishoudens geholpen de stijgende kosten van stookolie te kunnen dragen. Dat maakte de Britse premier Keir Starmer maandag bekend.

In totaal is 53 miljoen pond (zo'n 61 miljoen euro) gereserveerd voor de huishoudens. Een groot deel van de financiële steun komt in Noord-Ierland terecht. Daar wordt door een groter deel van de woningen gebruikgemaakt van stookolie, vooral in landelijke gebieden. Noord-Ierland ontvangt 17 miljoen pond. Dat is relatief veel ten opzichte van de 27 miljoen pond die naar Engeland gaat.

Voor huishoudens in Schotland en Wales is respectievelijk 4,6 miljoen en 3,8 miljoen pond beschikbaar gesteld.