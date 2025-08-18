Miljoenenboete voor Qantas om onterechte corona-ontslagen

CANBERRA (ANP) - De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een boete van 90 miljoen Australische dollar (ruim 50 miljoen euro) gekregen voor het onterecht ontslaan van 1800 grondmedewerkers tijdens de coronapandemie.

De rechter heeft Qantas opgedragen om 50 miljoen Australische dollar rechtstreeks aan de vakbond Transport Workers' Union te betalen, die de luchtvaartmaatschappij had aangeklaagd. Over de besteding van het resterende bedrag wordt later beslist, een deel kan terechtkomen bij gedupeerde werknemers.

De boete komt bovenop de compensatieregeling van 120 miljoen Australische dollar die vorig jaar al werd overeengekomen met de getroffen ex-medewerkers.