Trump: herovering Krim en NAVO-lidmaatschap geen optie Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 5:35
anp180825028 1
WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kan de oorlog met Rusland "bijna onmiddellijk" beëindigen als hij dat wil, als hij afziet van de herovering van de Krim en een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn platform Truth Social.
"Er is geen weg terug naar de Krim die Obama heeft weggegeven en geen toetreding tot de NAVO voor Oekraïne", aldus de Amerikaanse president.
Zelensky spreekt maandagavond in het Witte Huis met Trump en enkele Europese leiders over een mogelijk einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
