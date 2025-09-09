Miljoenenboetes voor Britse waterbedrijven om lozen afvalwater

BIRMINGHAM (ANP/BLOOMBERG) - De Britse toezichthouder Ofwat heeft boetes opgelegd van in totaal 86,8 miljoen Britse pond (zo'n 100,2 miljoen euro) aan waterbedrijven South West Water en Anglian Water. De maatregelen volgen op onderzoeken naar afvalwaterlozingen en uitbraken van parasieten.

Volgens Ofwat kwam uit de onderzoeken naar voren dat de bedrijven hun afvalwaterinstallaties niet goed hebben beheerd, onderhouden en gemoderniseerd. Anglian Water en aandeelhouders moeten een boete van 62,8 miljoen pond betalen. De geldstraf voor South West Water bedraagt 24 miljoen pond. Daarnaast moeten de bedrijven investeringen doen om de overtredingen te herstellen. De toezichthouder zegt dat ze hun fouten hebben erkend.

De zaken horen bij een breder onderzoek van de waakhond naar alle water- en afvalwaterbedrijven in Engeland en Wales. Daar is grote publieke woede ontstaan over rioolwater in rivieren en meren. Decennia van onderinvestering en gebrekkig toezicht hebben de lozingen verergerd.