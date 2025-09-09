ECONOMIE
Visma - Lease a Bike raakt Campenaerts kwijt in Vuelta

Sport
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 11:09
anp090925076 1
POIO (ANP) - Wielerploeg Visma - Lease a Bike vervolgt de Vuelta dinsdag zonder Victor Campenaerts. De Belgische helper van klassementsleider Jonas Vingegaard is ziek, meldt de Nederlandse ploeg op X. Na de rustdag volgt dinsdag de zestiende etappe in de Ronde van Spanje, een heuvelrit van Poio naar Castro de Herville.
"Helaas zal Victor nadat hij ziek is geworden niet van start gaan", schrijft de ploeg. "Na overleg met het medische team is besloten dat hij niet fit genoeg is om te racen."
"Ik ben erg teleurgesteld dat ik Jonas niet kan helpen om de rode trui naar Madrid te brengen", laat Campenaerts via zijn ploeg weten. "Voordat ik ziek werd, voelde ik me erg goed en kon ik mijn werk voor het team doen. Ik ga thuis Jonas en de jongens aanmoedigen."
