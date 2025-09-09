B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

Illya is misschien nog wel het grootste enigma van de show. Want een showtje is het, zeker op zijn kasteel. Denkt deze knullige Zeeuw echt dat Sylwia op zijn blauwe ogen is gevallen, zijn spitsvondige teksten wellicht?

Monique heeft de Poolse diva wel door: "Die Bambi-oogjes van jou, daar trap ik niet in. Ik heet geen Illya’’, zegt ze dapper tegen de blonde bimbo, die doet alsof ze er niks van snapt als Monique haar spullen pakt. Maar de arme vrouw trekt het simpelweg geen dag langer om in haar buurt te zijn. Ze vindt het allemaal één groot toneelstuk. "En als ik op het toneel wil, ga ik me wel ergens anders aanmelden.’’

Tegen Illya zegt ze dat er te veel kaas op het menu staat in Frankrijk om in het land te kunnen wonen. Raar excuus natuurlijk. Ten eerste weet je wel dat ze veel kaas eten in Frankrijk en ten tweede: het is geen dwangvoeding, laat het gewoon staan. De echte reden is Sylwia en dat laat ze de kasteelheer ook wel weten. Uiteraard in de hoop dat hij de Poolse naar huis stuurt en alsnog voor zijn oude dorpsgenootje kiest. Je wil naar het scherm schreeuwen dat hij dat ook moet doen.

Maar nee, hij mompelt een beetje, vergoelijkt wat en alles blijft zoals het was. En dus vertrekt Monique. Illya kijkt haar nog met enige spijt na, maar laat zich al snel weer inpakken door Sylwia, die klaagt dat ze nog geen knuffel kreeg van Monique. "Ik ben geen bitch, ik ben een schatje", pruilt ze. Maar in de camera klinkt het wel anders: "Ik heb gewonnen." En daar was het haar waarschijnlijk allemaal om te doen.