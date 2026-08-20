Minder bezoekers voor Kinepolis in Nederland na sluiting filialen

GENT (ANP) - De Belgische bioscoopketen Kinepolis had in het eerste halfjaar van 2026 minder bezoekers in Nederland dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Kinepolis komt dit door de sluiting van twee bioscopen, in Utrecht centrum en in Huizen. In alle andere landen groeide het aantal bezoekers.

In totaal kwamen 1,3 miljoen mensen naar de 18 bioscopen van Kinepolis in Nederland in de eerste jaarhelft, een daling van 0,5 procent. Dit terwijl het totale aantal bezoekers met bijna 34 procent steeg tot 19,1 miljoen, verspreid over 121 bioscopen in 8 landen.

De groei komt volgens Kinepolis door een sterk internationaal filmaanbod. Dat ontbrak volgens topman Eddy Duquenne vorig jaar nog. "Deze resultaten weerspiegelen wat we al langer aankondigden. De sector werd eerder geconfronteerd met een aanbodproblematiek dan een vraagproblematiek. Dat aanbodprobleem lijkt zich nu stilaan op te lossen."

De succesvolste films waren onder andere The Super Mario Galaxy Movie, Avatar: Fire and Ash en Toy Story 5.