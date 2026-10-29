Minder huurders van woningcorporaties hebben huurachterstand

DEN HAAG (ANP) - Minder huurders van woningcorporaties hadden vorig jaar een huurachterstand. Dat meldt corporatiekoepel Aedes. Het aantal gedwongen uithuiszettingen nam wel iets toe.

Zo'n 122.000 huurders van woningcorporaties hadden vorig jaar te maken met een huurachterstand, een jaar eerder waren dat er nog ongeveer 140.000. Maar ondanks die daling blijven er zorgen over betalingsproblemen. "In de eerste helft van dit jaar ziet ongeveer de helft van de corporaties het aantal huurders met een achterstand en de schuld per huurder weer toenemen", stelt Aedes, die een enquête heeft gehouden onder meer dan 120 woningcorporaties.

"Sommige huishoudens hebben simpel gezegd te weinig inkomen om rond te komen. Vroegtijdige hulp en goede samenwerking met gemeenten blijven daarom belangrijk. Uiteindelijk is het aan de Rijksoverheid om via inkomensbeleid ervoor te zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om rond te komen en zonder stress volwaardig mee kan doen in de samenleving", stelt de corporatiekoepel.

Overlast

Een huurachterstand kan ertoe leiden dat huurders gedwongen uit huis worden gezet. Zo'n 1400 huurders van woningcorporaties werden vorig jaar gedwongen uit huis gezet. Bij het merendeel speelde een huurachterstand een rol, vaak samen met andere problemen zoals overlast of illegale onderhuur.

Corporaties kregen vorig jaar meer verzoeken voor een betalingsregeling. Sinds 2022 zijn dat er jaarlijks zo'n 100.000, maar vorig jaar waren dat er 114.000. Volgens Aedes worden vrijwel alle verzoeken gehonoreerd. Corporaties gaan met huurders in gesprek en zetten bijvoorbeeld een budgetcoach in of passen de incassodatum aan.