Het zal een gruwel zijn voor de vele curlingouders die ons land rijk is: capuchon op, handjes voor het gezicht. Zo zit de dreumes van anderhalf van Michelle Emmen (37) deze herfst in de bakfiets door Amsterdam. Een regenkap gebruikt ze expres niet, vertelt de pedagoog en kindertherapeut tegen RTL Nieuws

Een beetje ongemak bouwt veerkracht op

Emmen zette er een filmpje van op Instagram, met de tekst “Ik laat mijn kind bewust een beetje lijden”. Met een knipoog, zegt ze. Haar lijstje is dan ook niet spartaans: “Een beetje regen op je gezicht. Even wachten terwijl ik met iemand praat. Zelf je jas ophangen op een vrij hoog haakje. Verveling op een studiedag thuis.”

Die kleine dosis ongemak levert volgens haar frustratietolerantie, veerkracht en “het gevoel van ‘ik overleef dit’” op. Wil een kind naar de glijbaan, dan laat ze het lopen of kruipen. Komt het de trap niet op, dan mag het klungelen. “Het zal vanzelf naar oplossingen zoeken.”

“Niet direct helpen als iets niet lukt, niet meteen het probleem willen oplossen. Eerst kijken: kan mijn kind dit?”“Het zal vanzelf naar oplossingen zoeken.”

De onderzoeker ziet er zelfregulatie in

Sanne Geeraerts, docent pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, noemt de term “vooralsnog niet wetenschappelijk”. Het idee erachter klopt wel met onderzoek. Een kind dat even moet wachten, oefent zelfregulatie: doelgericht blijven, zelf iets verzinnen en niet meteen aan elke impuls toegeven.

Dat heeft een kind later nodig, zegt Geeraerts. “Als je heel snel boos wordt op vrienden, willen ze niet met je omgaan. En als je toegeeft aan je impuls te willen uitslapen, wil geen werkgever je hebben.”

Ook de ouder moet leren wachten, blijkt uit haar promotieonderzoek. “Niet direct helpen als iets niet lukt, niet meteen het probleem willen oplossen. Eerst kijken: kan mijn kind dit?”

“Je hoeft geen tegenslagen voor kinderen te creëren.”

Bedacht door een moeder op de achterbank

De term komt uit Amerika. Journalist Kathryn Jezer-Morton bedacht hem in januari in een essay voor The Cut , het vrouwenplatform van New York Magazine. Ze bedoelt ermee: weer wennen aan kleine ongemakken die bij het gewone leven horen. Haar kinderen van 5 en 8 kregen op een lange autorit geen iPad mee, alleen boeken. Na een tijdje verveling gingen ze lezen.

Ongemak mag, onveilig niet

Een volger vroeg of een kind dan ook een te heet glas thee moet vasthouden. “Ik denk dan: dát is niet ongemakkelijk, maar onveilig”, zegt Emmen. En een kind mag zich er nooit alleen bij voelen: “De opvoeding moet altijd warm blijven.”

Geeraerts houdt niet van labels als friction maxxing of curling ouder, de ouder die elk obstakel wegveegt. “Het doet veel ouders die hun best doen tekort.” Een veilige basis met liefde vindt ze het belangrijkst, en ongemak is geen doel op zich. “Je hoeft geen tegenslagen voor kinderen te creëren.”

“Het zal vanzelf naar oplossingen zoeken.”“Je hoeft geen tegenslagen voor kinderen te creëren.”

Emmens dochter van 5 fietst inmiddels vaak zelf. Begint het te regenen, dan zet ze uit zichzelf haar pet op. “Dan komt het water niet zo in mijn ogen, mama.”

Wat je je kind zelf kunt laten doen

Emmen en Geeraerts noemen kleine dingen die je zonder plan inbouwt:

Laat je kind zelf naar de glijbaan lopen of kruipen, in plaats van het te tillen.

Lukt de trap niet meteen, laat het dan even klungelen.

Laat het wachten terwijl je met iemand praat.

Hang de jassen op een haakje waar het zelf net bij kan.

Laat verveling op een vrije dag bestaan.

Kijk eerst of je kind het zelf kan, voor je helpt.

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