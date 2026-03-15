Israël verwacht dat oorlog met Iran nog zeker drie weken duurt

Israël is van plan om de oorlog tegen Iran voorlopig voort te zetten. Een woordvoerder van het leger zei tegen CNN dat de aanvallen nog zeker drie weken duren.

"We hebben nog duizenden doelen te gaan", aldus Effie Defrin. "We hebben samen met onze Amerikaanse bondgenoten nog plannen om zeker door te gaan tot de Joodse feestdag Pesach, over drie weken."

De Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran begonnen op 28 februari. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat Iran al zo goed als verslagen was, maar dat hij nog door wilde gaan om het land de genadeklap te geven.

De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad-Bagher Ghalibaf noemde de claims van Trump over de Amerikaanse overwinning op X "hilarisch".