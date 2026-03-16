Commissie Mijnbouwschade ziet schademeldingen na beving toenemen

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 14:18
ROERMOND (ANP) - De Commissie Mijnbouwschade heeft tot nu toe 226 schademeldingen binnengekregen na de dubbele aardbeving in de buurt van Assen afgelopen weekend. Dat laat een woordvoerder weten. Zondag stond de teller bij de commissie nog op 132.
Driekwart van de meldingen, 170 stuks, kwam uit Assen. Daarnaast kreeg de commissie 24 meldingen van aardbevingsschade uit Aa en Hunze, 24 uit Midden-Drenthe, 2 uit Tynaarlo en het Friese Weststellingwerf en 1 uit enkele andere gemeenten.
Bij het buurtschap Geelbroek bij Assen was in de nacht van vrijdag op zaterdag een aardbeving met een kracht van 3,0, de zwaarste in Drenthe in ruim 25 jaar. Een paar uur later werd een naschok gemeten met een magnitude van 1,3.
Behalve bij de Commissie Mijnbouwschade hebben gedupeerden ook schade gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, zo werd zondag bekend. Dat instituut had toen meer dan driehonderd meldingen binnengekregen.
