Privacyboete voor kredietbeoordelaar Experian om verzamelen data

DEN HAAG (ANP) - Experian, een bureau dat voor bedrijven beoordeelde of mogelijke klanten kredietwaardig zijn, heeft een boete van 2,7 miljoen euro gekregen voor het overtreden van de privacyregels. Het bedrijf verzamelde te veel gegevens en bracht de mensen over wie het ging hier niet van op de hoogte, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de privacytoezichthouder heeft Experian de fouten toegegeven en de boete geaccepteerd. Het bedrijf is sinds begin dit jaar niet meer actief in Nederland. De database met de persoonsgegevens wordt nog dit jaar verwijderd, aldus de waakhond.

Wanneer consumenten bijvoorbeeld een telefoonabonnement willen afsluiten, vraagt de provider aan bureaus als Experian om de klanten te controleren. Dat moet fraude en wanbetaling helpen voorkomen. Als zo'n beoordeling negatief uitvalt, kan het gebeuren dat een consument een hoge borgsom moet betalen of zelfs wordt geweigerd als klant.