Minister: dronebeveiliging haven Rotterdam essentieel voor EU

door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:40
anp040925114 1
ROTTERDAM (ANP) - Het is essentieel voor Nederland en Europa dat de Rotterdamse haven goed beveiligd is met drones en andere onbemande systemen tegen bijvoorbeeld dreigingen uit Rusland. Dit hebben minister van Defensie Ruben Brekelmans en Boudewijn Siemons, topman van Havenbedrijf Rotterdam, gezegd.
De haven van Rotterdam is naast logistiek ook belangrijk voor onze veiligheid, aldus Brekelmans. "Zeker als spanningen toenemen en meer materieel naar Europa moet komen, speelt Rotterdam daarin als knooppunt een heel belangrijke rol", zei hij donderdag tijdens een evenement in Rotterdam over de ontwikkeling van dronegebruik in de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Defensie wil de komende jaren meer defensiematerieel via de Rotterdamse haven vervoeren.
Wereldwijd gaat 90 procent van alle export via zee, zei Siemons. Via de Rotterdamse haven komen bijvoorbeeld ook supermarktproducten en olie ons land in. "Als het spannender wordt is het belangrijk dat wij die civiele rol kunnen doorzetten."
