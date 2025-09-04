ECONOMIE
PVV'ers dienen klacht in tegen oud-Kamervoorzitter Vera Bergkamp

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:39
bijgewerkt om donderdag, 04 september 2025 om 14:27
 PVV-Kamerleden dienen een klacht in tegen het handelen van oud-Kamervoorzitter Vera Bergkamp in het onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib. Vijf PVV'ers stellen dat zij "het redelijke vermoeden" hebben dat Bergkamp "in ieder geval mogelijk in strijd heeft gehandeld met haar wettelijke plicht en haar ambtsgeheim heeft geschonden".
Gidi Markuszower, Marco Deen, Emiel van Dijk, Max Aardema en Rachel van Meetelen sommen in een brief aan de huidige Kamervoorzitter op wat volgens hen verwijtbare acties van Bergkamp zijn. Ze baseren zich onder meer op "hardnekkige geruchten dat er een hetze is georganiseerd tegen Arib".
Ook verwijzen ze naar informatie die aan het licht kwam in de rechtszaak tegen een voormalig woordvoerder van de Kamer vanwege het lekken van een vertrouwelijk onderzoeksdocument. Het gaat dan bijvoorbeeld over gesprekken tussen Kamermedewerkers en journalisten.
Donderdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie-Arib.
