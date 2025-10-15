Politie: afgelopen seizoen minder incidenten bij betaald voetbal

DEN HAAG (ANP) - In het seizoen 2024-2025 waren er minder incidenten in het betaald voetbal dan in het seizoen daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de veiligheidsmonitor van de KNVB. Het is de derde keer op rij dat het aantal incidenten afneemt. Peter Holla, portefeuillehouder Voetbal van de politie, spreekt van "goed nieuws" maar zegt ook dat de impact van voetbalgeweld "door een kleine groep raddraaiers" aanzienlijk en storend blijft.

De politie houdt een registratie bij van incidenten rondom stadions. De daling is vooral te zien bij Eredivisiewedstrijden. Daarbij komt geweld tegen bevoegd gezag het meest voor. Ook het OM houdt cijfers bij over verdachten die voetbalgerelateerde strafbare feiten pleegden. Die hebben vooral te maken met geweld, vernieling, discriminatie, vuurwerk, drugs en "het niet opvolgen van bevelen".

Het aantal incidenten in en rond stadions is gedaald van 616 in seizoen 2023/2024 naar 363 in seizoen 2024/2025. Het OM registreerde afgelopen seizoen 218 verdachten voor voetbalgerelateerde feiten. Een seizoen eerder waren dat er, op hetzelfde meetmoment, nog 323.

René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie in Amsterdam en namens het OM lid van de Regiegroep Voetbal & Veiligheid, is zelf "al jaren seizoenkaarthouder" en ziet het voetbal "gelukkig steeds veiliger en gastvrijer worden". Toch spreekt ook hij van een "kleine, zeer hardnekkige groep die ernstige strafbare feiten blijft plegen".