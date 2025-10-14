Na ECB pleit ook IMF voor uitbreiding financieel toezicht

WASHINGTON (ANP) - Na de Europese Centrale Bank (ECB) pleit ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor uitbreiding van het financiële toezicht op schaduwbanken. Bij de jaarvergadering van het IMF in Washington wezen experts van het fonds op de opmars van deze instellingen, die de laatste jaren taken van banken hebben overgenomen, maar zelf geen banken zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om beleggingsfondsen. Die spelen een steeds grotere rol bij het verstrekken van kapitaal en opereren ook als tussenpersonen in markten voor vastgoed en crypto's. De regels voor deze partijen zijn vaak niet zo streng als voor banken, maar als zo'n schaduwbank in problemen komt, kan dit ook de echte banken raken. Ze zijn zeer verweven met de sector. Vaak gaat het ook om geld van bijvoorbeeld pensioenfondsen of vermogensbeheerders.

"Zoals we in ons nieuwe Global Financial Stability Report uiteenzetten, laten stresstests zien dat de kwetsbaarheden van deze niet-bancaire tussenpersonen zich snel kunnen verspreiden naar het kernbankensysteem, waardoor schokken worden versterkt en crisisbeheersing wordt bemoeilijkt", licht IMF-econoom Tobias Adrian toe.

Noodzaak

Onlangs wees ECB-president Christine Lagarde al op de noodzaak van uitbreiding van het financiële toezicht. "Beleidsmakers mogen niet wachten op een nieuwe financiële crisis om eraan te worden herinnerd hoeveel er op het spel staat", betoogde ze in een speech in Amsterdam.

Volgens het IMF betekent het uitbreiden van het toezicht onder meer het verzamelen van extra gegevens. Ook dringt het fonds aan op aanscherping van de regels. Dat moet helpen voorkomen dat zo'n instelling zomaar in gevaar kan komen en dat andere partijen makkelijk meegetrokken kunnen worden als er toch problemen zijn.