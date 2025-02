Ontgroening Limburgse Hotelschool loopt totaal uit de hand

De Zuyd Hogeschool, een instituut voor hoger beroepsonderwijs in Zuid-Limburg, doet onderzoek naar aanleiding van een bericht van De Limburger over een uit de hand gelopen ontgroening afgelopen weekeinde in Maastricht. Studenten van de hotelschool daar zouden urenlang in de kou hebben gestaan en zijn flauwgevallen. Ook zouden ze weinig eten en drinken hebben gehad tijdens de ontgroening en uit de slaap zijn gehouden.

Epileptische aanval

"We hebben geen signalen ontvangen die de genoemde misstanden bevestigen, maar we nemen dit serieus", aldus een woordvoerster. Wel is haar bekend dat een student een epileptische aanval kreeg tijdens de ontgroening en daarvoor naar de dokter moest.

"Momenteel zoeken we uit wat er precies is gebeurd. Het welzijn van studenten - zowel mentaal als fysiek - moet voorop staan tijdens de introductie bij een studentenvereniging", verklaart de onderwijsinstelling. Ze roept studenten die ongewenst gedrag hebben ondervonden op zich te melden bij het opleidingsmanagement of bij de vertrouwenspersoon.

De school hoopt later op de dag of woensdag met een verklaring te komen.