Minister: marine VS begeleidt nog geen schepen Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse marine kan momenteel nog geen schepen veilig door de Straat van Hormuz begeleiden. Dat zegt de Amerikaanse energieminister Chris Wright in een interview met zakenzender CNBC. Wright noemt het "zeer waarschijnlijk" dat dit aan het einde van de maand wel lukt.

De energieminister plaatste dinsdag nog een bericht op X waarin hij stelde dat de marine met succes een olietanker door de Straat van Hormuz had geëscorteerd. Daardoor daalde de olieprijs met ongeveer 17 procent. Even later verwijderde hij het bericht en werd door het Witte Huis bevestigd dat er nog geen schip veilig door de zeestraat was geloodst.

Wright pleit in het interview met CNBC voor een heropening van de zeestraat. Hij stelt dat de VS daar samen met andere landen aan werkt. Door de Straat van Hormuz gaat normaal een vijfde van de wereldwijde olie. De sluiting van de belangrijke zeestraat heeft de energieprijzen hard doen oplopen.

Volgens het Iraanse leger zullen de olieprijzen stijgen tot wel 200 dollar per vat door de oorlog. Wright noemt dat onwaarschijnlijk, ook als olietankers vastblijven zitten in de Perzische Golf. De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, ligt donderdag boven de 98 dollar.