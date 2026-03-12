VVD steunt aanval op Iran niet, maar 'staat aan kant VS en Israël'

DEN HAAG (ANP) - De VVD staat achter het kabinetsbeleid om geen expliciete steun uit te spreken voor de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Maar de liberalen staan wel "aan de kant van de Amerikanen en de Israëli's", verzekerde fractievoorzitter Ruben Brekelmans in een Kamerdebat over de oorlog in het Midden-Oosten.

Het kabinet toonde begrip voor de oorlog die de Verenigde Staten en Israël bijna twee weken geleden begonnen, maar steunt die niet. Partijen op de rechterflank van de Tweede Kamer vroegen Brekelmans daar opheldering over. "Het woord 'steun' zou impliceren dat wij hierbij betrokken willen zijn", legde de VVD'er uit. Dat is niet zo en daarom vindt hij het tonen van begrip "meer gepast".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook helemaal niet om steun gevraagd, zei Brekelmans. Hij benadrukte dat Nederland en waarschijnlijk ook andere Europese landen niet van tevoren waren ingelicht. Hij wil niet dat het kabinet door steun uit te spreken de indruk wekt dat Nederland wel bij de aanvallen betrokken is.