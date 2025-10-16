Minister wil dat rechter kan toetsen of vakbond onafhankelijk is

DEN HAAG (ANP) - Minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) werkt aan een wetswijziging die ervoor zorgt dat een rechter kan toetsen of een vakbond onafhankelijk is, schrijft ze in een Kamerbrief. De demissionaire bewindsvrouw wil hiermee voorkomen dat werkgevers collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) afsluiten met vakbonden waaraan ze gelieerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze die zelf hebben opgericht.

Vakbonden als de FNV klagen al langer over deze zogeheten 'gele vakbonden'. Zulke vakbonden zijn vaak erg afhankelijk van de financiële bijdragen van de werkgever en hebben daarom niet de positie om stevig te onderhandelen. Volgens de FNV richten werkgevers steeds vaker zo'n vakbond op om goedkopere afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken.

Nederland heeft in een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) afgesproken dat een cao alleen met een onafhankelijke vakbond mag worden afgesloten. Paul stelt voor deze vereiste in de wet op te nemen.