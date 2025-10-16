ECONOMIE
Wegvallen tabaksverkoop blijft op omzet Sligro drukken

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 8:15
anp161025060 1
VEGHEL (ANP) - Groothandelsketen Sligro heeft in het derde kwartaal opnieuw minder omzet geboekt door het stoppen met de verkoop van tabak. Los daarvan was in Nederland wel een toename van de opbrengsten te zien, vooral door prijsverhogingen.
De totale omzet van Sligro daalde in juli, augustus en september met ruim 8 procent naar 664 miljoen euro. Dat is 61 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste halfjaar nam het wegvallen van de tabaksverkopen ook al een hap uit de omzet.
Zonder tabak namen de opbrengsten in het derde kwartaal in Nederland met 2,5 procent toe. In België bleef de omzet gelijk.
'Bepalend'
In Nederland mogen supermarkten sinds juli vorig jaar geen tabak meer verkopen. Sligro leverde daarna nog wel tabak aan tankstations, maar verkoopt sinds begin dit jaar helemaal geen rookwaren meer.
De komende maanden verwacht Sligro dat het marktbeeld vergelijkbaar blijft. Wel zal de decembermaand nog "zeer bepalend" zijn voor de groothandelsketen uit Veghel.
